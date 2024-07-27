هذا ما شدد عليه مندوب الصين بمجلس الامن حول المفاوضات بشأن غزة

العالم - فلسطين

قال كونج في تصريحات أثناء إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إن الصراع في غزة مستمر منذ أكثر من تسعة أشهر، مما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزداد سوءا باستمرار، مع فقدان نحو 40 ألف شخص أرواحهم من المدنيين الأبرياء.

وتابع قائلا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية ، “لقد تم تجاوز الخطوط الحمراء للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل متكرر”.

وأشار فو إلى أنه مر نحو شهرين منذ أن تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2735، إلا أن "إسرائيل" واصلت عملياتها العسكرية واسعة النطاق في غزة خلال الشهرين الماضيين، مشددا على أنه “يجب عدم استخدام حياة المدنيين كورقة مساومة للمفاوضات، ولا يمكن ان توفر الهجمات العسكرية الظروف الملائمة لإطلاق سراح الاسرى”.

وأكد المندوب الصيني أن “المفاوضات يجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمى.. لا يجب تضييع أي لحظة عندما تكون الأرواح على المحك وتخفيف الكارثة الإنسانية لا يمكن أن يتأخر”.

وحث كونج تل ابيب على الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة وحث الولايات المتحدة على ممارسة ضغط أكبر على "إسرائيل" للمساعدة في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وشدد على أن “الصين تدعم المجلس لاتخاذ إجراءات إضافية ضرورية لدفع تنفيذ القرارات ذات الصلة”.