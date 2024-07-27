موقف محرج/ فرنسا ترفع العلم الأولمبي بالمعكوس+فيديو

العالم- الرياضة

ورفع الحراس في نهاية حفل الافتتاح العلم بحلقاته الأولمبية الخمس على عمود في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل، ولسوء الحظ، كان العلم معكوسا حيث تم قلب الحلقتين السفليتين للرمز إلى الأعلى، والشكل المعتاد للعلم هو "ثلاث حلقات فوق حلقتين".

ولم يتضح بعد سبب هذا الخطأ.

وعلق عدد من رواد منصة "إكس" على الأمر، فقال أحد النشطاء "العلم مقلوب".

وأضاف آخر "العلم مقلوب.. الفرنسيون دائما يكونون رأسا على عقب.. هذا أمر محرج".

وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره عدد من زعماء العالم عدة ساعات من العروض في ظل هطول الأمطار الغزيرة.

وافتتحت مساء أمس الجمعة النسخة الـ33 للألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس بحفل ضخم أقيم على نهر السين.

وبدأت فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، واستمر الحفل لثلاث ساعات و45 دقيقة.

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البداية باستقبال قادة دول العالم في باريس لحضور حفل الافتتاح.

وجرى حفل الافتتاح بعد ساعات فقط من هجوم تخريبي على شبكة السكك الحديدية ما تسبب في فوضى بالسفر عبر فرنسا.

وللمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية، بدلا من استخدام الملعب الرئيس لألعاب القوى في العرض الافتتاحي، نقل المنظمون الحدث إلى خارجه وتحديدا إلى قلب العاصمة الفرنسية، تماشيا مع شعارهم "الألعاب مفتوحة على مصراعيها".