اسطنبول.. وقفة غاضبة امام قنصلية الاحتلال تطالب بمقاطعته

العالم - مراسلون

لا تتوقف التظاهرات الشعبية في تركيا تضامنا مع غزة فعاليات تأخذ اشكالاً مختلفة وتتفق في أنها ترفع شعارات وقف الإبادة ومعاقبة الاحتلال الاسرائيلي وقادة جيشه. أمام قنصلية الاحتلال في إسطنبول نظم نشطاء وقفة غاضبة رفضا للإبادة في غزة.

وقال ياسين لوكور وهو أحد المتظاهرين:"رسالتنا إلى إخواننا هي أننا نريدهم أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم وأنما نقف إلى جانبهم ونرفض هذا الاحتلال القاتل، نحن هنا اليوم لنوصل رسالتنا للاعداء ايضاً بانه سيأتي اليوم الذي نقاتل لأجل فلسطين جميعاً".

وقالت ليندا أورفان وهي متضامنة أوروبية:"لا أتوقف عن الحديث عن فلسطين، أقابل احداً ارد عليه التحية واقول "فلسطين حرة في كل وقت وحين". أنا أحب غزة وفلسطين والمقاومة فهم يمنحونني الكثير من القوة. وأنا اعتبر نفسي صوتهم الذي يجب ان يشاركهم النضال للوصول لحقوقهم".

لم يتوقف المتظاهرون عن الهتاف وترديد شعارات تمجد المقاومة وتشيد بصمود أهل غزة وتستنفر العالم الإسلامي للتحرك وانقاذ القطاع.

أمام قنصلية الاحتلال الاسرائيلي في إسطنبول وقف المتظاهرون من اجل المطالبة بقطع العلاقات السياسية مع الاحتلال الاسرائيلي. اما أقرانهم فقد ذهبوا إلى شركة سوكار للمطالبة بقطع إمدادات الغاز والوقود لهذا الکيان.

مقر شركة سوكار الأذربيجانية للغاز في إسطنبول وهي شركة متهمة بتزويد الاحتلال بالغاز والنفط کان مکان آخر، نظم نشطاء امامه وقفة احتجاجية رافضة لأي علاقة اقتصادية مع الاحتلال وسط مطالبات بوقف التعامل مع الشركة.

وقال محمد يافوز وهو ناشط في منظمة ألف شاب لأجل فلسطين:"يجب وقف كافة العلاقات مع "اسرائيل"."إسرائيل" تواصل الهجوم على المظلومين في غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، قصف المحتل خيام الأمم المتحدة والنازحين لذا يجب وقف كافة العلاقات معهم ووقف تصدير الغاز لهم".

فعاليات لا تتوقف ساهمت الى حد كبير في تعزيز المقاطعة ومع هذا يصر القائمون عليها الاستمرار وصولاً لانتزاع قرارات رسمية بتجريم كل أشكال التعاون مع الاحتلال.