تونسيون يطالبون بطرد السفير الأمريكي من البلاد

العالم - مراسلون

رغم ما وصف بالتهديدات الأمنية لمنع إقامة رباط أمام السفارة الأمريكية بتونس، تمسك نشطاء تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع بحراكهم أمام السفارة رافعين شعارات تدين المشاركة الأمريكية في العدوان الصهيوني على غزة ومطالبين بطرد السفير الأمريكي من تونس.

وقال وائل نوار وهو عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين:"هذا الرباط هو عملية تصعيد للتحرکات ضد السفارة الاميرکية من وقفة دورية صباحاً الی اعتصام ليلاً ومن الممکن ان يتطور في الايام القادمة الی اعتصام اطول مدة. الهدف الاساسي من الاعتصام هو الضغط علی السفارة الاميرکية، طرد السفير أو علی الاقل تقييد حرکته، لأن السفير الاميرکي في تونس يصول ويجول".

اناشيد المقاومة جزء من فعاليات ليلة الرباط، تبادلها النشطاء وهم يلتفون حول خيمة رمزية كخيام الفلسطينيين في غزة ثم انطلقوا نحو السفارة فتصدت لهم قوات الأمن.

وقال صلاح الدين المصري وهو عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع:"علی کل دول الوطن العربي طرد السفير الاميرکي من بلادها واعلان امريکا قاتلة الفلسطينيين، فإسرائيل هي أداة امريکا في ذبح أبناءنا في سوريا وفلسطين والعراق واليمن".

يقول المرابطون ان ليلة الرباط هذه ستكون فاتحة خطوات تصعيدية أخرى فالحرب مع العدو الصهيوني وشريكه الأمريكي لا تزال طويلة.

تحرك يؤكد ان قضية التحرر الفلسطيني تسكن الوجدان العربي رغم تآمر النظام الرسمي.

يفترشون الارض ويلتحفون السماء امام مقر السفارة الاميرکية في تونس أسوة بمن يبيتون في العراء تحت القصف الصهيوني منذ 10 أشهر في غزة. تحرک نوعي للشارع التونسي سيتمسک النشاط بتصعيده في قادم الايام.