دوي صافرات الإنذار في مستعمرات اسرائيلية محاذية للبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان صافرات الانذار بدأت بالدوي منذ صباح اليوم بشکل مستمر في مستعمرات اصبع الجليل.

وأکد ان دوي صافرات الانذار، سمع في المطلة، مسکاف عام، کفار جلعادي ومرغليوت ومستوطنات ابل القمح، دافنا ودان حتی کريات شمونة.

واعلن الاحتلال الاسرائيلي ان هناک اطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية نحو هذه المستعمرات.

ولم تعلن المقاومة الاسلامية في لبنان لحد الان، شيئاً حول هذه الهجمات، لکنها اعلنت استهداف موقع مسکاف عام بالاسلحة الصاروخية وموقع الجرداح في القطاع الاوسط مستهدفة التجهيزات اللوجستية والفنية المستحدثة لهذا الموقع.