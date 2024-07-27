الاحتلال يرتكب مجرزة "مروَّعة" بقصفه مستشفىً ميداني بدير البلح

العالم - فلسطين

وفي حصيلة أولية، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة قبل قليل من خلال قصفه لمستشفىً ميداني مُقام داخل مدرسة خديجة في دير البلح بالمحافظة الوسطى، حيث قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة.

وأشار المكتب الحكومي، في بيان صحافي، إلى أن هذه المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تأتي في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الماضي، إلى 39 ألفًا و175 شهيدًا، بالإضافة لـ 90 ألفًا و403 مصابًا بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

