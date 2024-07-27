حالة نزوح كبيرة بعد تقليص الاحتلال للمساحة الآمنة بخان يونس+ فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أوضح الزميل محمد أبوعبيد أن مدينة خان يونس شهدت اليوم عدداً من الغارات فيما تواصل القصف المدفعي على مناطق شرق وجنوب مدينة خان يونس وتحديدا مناطق خزان أبو رشوان وخزان النجار وحي السلام وجعل جرين، بالإضافة إلى منطقة حي الشيخ ناصر ومعن، وكذلك مناطق شرق بلدة القرارة.

وأشار إلى أنه وفضلا عن العملية العسكرية البرية تم تقليص المساحة الآمنة والخضراء للسكان واعتبار مناطق جنوب مدينة خان يونس والمناطق الفاصلة بين خان يونس ورفح مناطق عمليات عسكرية حيث تم إخلاء هذه المربعات السكنية منذ صباح اليوم.

ولفت إلى أن هذه المناطق كلها أصبحت مناطق عمليات عسكرية، حيث توسعت العمليات العسكرية للاحتلال، ما تسبب بحالة نزوح كبيرة جدا ومستمرة.

هذا وأوضح أن كتائب القسام أعلنت عن استهداف عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي والقوات الراجلة وقنص جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين توغلوا في حي تل الهوى.

وبين أن المنطقة الأكثر عنفا والأكثر حدة وضراوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غاراتها هي مدينة خان يونس التي تتعرض لعملية عسكرية ويوما عن يوم تزداد وتتوسع هذه الرقعة لمناطق القتال والخطر، حيث الإصابات لم تتوقف منذ أيام.

وخلص إلى القول: لربما تتوسع العملية خلال الأيام القادمة أكثر فأكثر، بعد أن توسعت صباح اليوم وبعد توسيع هذه الخريطة حيض أصبحت أعداد كبيرة جدا من البلوكات خطرة.

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