الكنيست الإسرائيلي يصنف 'الاونروا' منظمة ارهابية !!

العالم - الاحتلال

بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا منظمةً إرهابية، خرجت الوكالة الأممية لتؤكد أنها تواجه تحديات وتهديداً وشيكاً بطردها من القدس المحتلة وتصنيفها منظمةً إرهابية محذرةً من العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك.

نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنطونيا ماري دوميو، وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك لفتت إلى محاولات الكيان الإسرائيلي تفكيك الوكالة مؤكدة مقتل نحو مئتي شخص من موظفيها وقصف مئة وتسعين مبنى تابعاً للأمم المتحدة والوكالة، إضافة إلى قصف مدارس تابعة للوكالة كانت تستخدم لإيواء النازحين وقصف المقر الرئيسي للوكالة في غزة وتدميره بشكل كامل.

وبحسب دوميو فإن محاولات الاحتلال تفكيك الوكالة لم تتوقف عند ذلك بل أنه منع الكثير من العاملين الدوليين بمن فيهم المفوض العام للوكالة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، متحدثةً عن معلومات خاطئة تؤدّي إلى العنف واستهداف المنظمة.

المسؤولة الأممية تطرقت أيضاً إلى الوضع الإنساني في غزة ووصفته بالكابوس مشيرة إلى أنّ الحياة هناك يهيمن عليها الجوع والعطش والمرض والتشريد والقتل، وغياب التعليم للأطفال مؤكدة وجود أكثر من ستمئة ألف طفل فلسطيني في غزة لم يحصلوا على التعليم ولم يذهبوا إلى المدارس منذ بدء الحرب على القطاع في ظل انتشار الأمراض والصدامات والجوع.