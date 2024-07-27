باريس.. افتتاح ألعاب 2024 الأولمبية علی نهر السين

العالم - رياضة

إثر عرض غير مسبوق على نهر السين استمر لمدة ثلاث ساعات وخمسة واربعين دقيقة، وبحضور نحو ثلاثة آلاف شخص من مدرجات بنيت خصيصاً على ضفاف النهر وبمشاركة ستة آلاف وثمانمئة رياضي من أنحاء العالم، ‌افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة ألعاب ألفين وأربعة وعشرين رسمياً.

من جهته، دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مع اقتراب الحفل من نهايته عند سفح برج إيفل، المشاركين بالاستمتاع من أجواء الأولمبيك، قائلاً: "أدعو الجميع: احلموا معنا. مثل الرياضيين الأولمبيين، استلهموا من السعادة التي لا يمكن أن تمنحها لنا إلا الرياضة. دعونا نحتفل بهذه الروح الأولمبية للعيش في سلام".

في ظل إجراءات أمنية مشددة وبعد ساعات من تعرض شبكة القطارات السريعة لأعمال 'تخريب'، انطلق العرض البهيج بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز في ملعب استاد دو فرانس يمرر الشعلة لنجم كرة القدم السابق زين الدين زيدان الذي سلمها بدوره في مترو الانفاق لثلاثة أطفال يظهرون مجدداً على نهر السين. ثم انطلق العرض النهري من جسر أوسترليتز إلى ساحة تروكاديرو بحضور ماكرون وإلى جانبه رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ.

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وبدأ أسطول الزوارق في نقل الرياضيين على مسافة ستة كيلومترات من النهر بجوار بعض أكثر معالم العاصمة الفرنسية شهرة، حيث أعاد الفنانون إبراز بعض الألعاب التي ستشارك في الأولمبياد على منصات عائمة.

وكما تجري التقاليد، ضم القارب الأوّل بعثة اليونان، مهد الألعاب الحديثة ومضيفة نسختها الأولى في ألف وثمانمئة وستة وتسعين، قبل أن تتبعه قوارب الوفود الأخرى في مستهل احتفال شاركت عدة نجوم وفنانين عالميين.

في ختام الحفل، أوقدت العداءة المعتزلة ماري-جوزيه بيريك وبطل الجودو تيدي رينر المرجل الأولمبي، الذي سيظل فوق حدائق التويلري مضاء حتى نهاية الألعاب في الحادي عشر من آب/أغسطس المقبل.

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