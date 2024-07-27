ما وراء خطاب نتنياهو التحريضي على إيران في الكونغرس الأمريكي!

العالم – العين الإسرائيلية

وسلط البرنامج الضوء على زيارة نتنياهو لواشنطن وتحديدا بخطابه الإستعراضي على إيران في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي الذي نصّب نفسه فيه حامياً للولايات المتحدة ومدافعا عنها ضد ايران، حيث تمت ملاحظه ذلك في الاعلام العبري، الذي أشار إلى أن نتنياهو وجّه بذلك إنتقادات حادة لإدارة الديمقراطيين وحزبهم بسبب سياستهم التي وصفها أحد الخبراء الصهاينة بالمتصالحة مع إيران.

وفيما يتعلق بخطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، والذي ذكر فيه أكثر من 21 مرة إيران وعما يريده من وراء ذلك، أكد علي مراد الباحث الكاتب والباحث السياسي أن حديثه الدائم وخاصة في خطاباته أمام الكونغرس الأمريكي هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية هدفه الأساسي وخاصة بعد عودته الثانية الى السلطة إبتداء من عام 2009 حول كيفية دفع امريكا واستدراجها الى مكان تقرر فيه أن تحارب إيران لكي تتخلص من هذا التهديد، هذا هو هدف نتنياهو الذي تدور حوله كل سياساته وطموحاته للعودة الى السلطة والبقاء فيها.

ولفت مراد إلى أن ما حصل مع بداية الحرب بعد الـ 7 من اكتوبر هو أنه حاول أن يستدرج الأمريكيين إلى حرب مباشرة مع الإيرانيين وقد فشل، ولاحقا شاهدناه أنه رفض بأن يعترف بأن جبهات الإسناد تحارب لدوافع وطنية وقومية وإسلامية وغيرها، حيث نفى البعد العقائدي ويقول أنهم دائما يعملون لصالح إيران هذه التهمة حتى داخل واشنطن وتحت قبة الكونغرس الأمريكي لم تعد تجد هذه الآذان الصاغية.

وأوضح مراد: صحيح انهم يصفقون له ويقفون له، ولكن عمليا من كل جولته الآن الى واشنطن عرف نتنياهو وسمع من قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأن هذه الحرب يجب ان تتوقف يجب لأنه اذا استمرت، فهنالك إحتمال كبير بأن تتورط أمريكا فيها.

كما ألقى البرنامج الضوء على الإجتماع الذي عقد بين نتنياهو وكامالا هاريس، والذي كان فيه نتنياهو متوترا، وما أعلنته نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للإنتخابات الرئاسية بعد انتهاء هذا الاجتماع عن ضرورة إنهاء الحرب في غزة أثار إنتقادات الأوساط المقرّبة من نتنياهو التي دهشت وانزعجت من تصريحات هاريس كما يعكسه الاإعلام العبري.



وناقش البرنامج خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي الذي تفاعل داخل الأوساط الإسرائيلية سياسيا وإعلامياً، حيث تتصاعد حملات الإنتقادات الواسعة لخطاب نتنياهو، حتى إن البعض رأى أن نتنياهو الفصيح في أمريكا ما هو إلا متلاعب ومحرض ومقسّم في الكيان.

ضيف البرنامج:

- الكاتب الباحث السياسي علي مراد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...