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39258 شهيدا و90589 إصابة حصيلة العدوان على غزة

39258 شهيدا و90589 إصابة حصيلة العدوان على غزة
السبت ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع إلى 39258 شهيدا و90589 إصابة.

العالم _ فلسطين

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و103 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة مجزرة الاحتلال باستهدافه لمدرسة خديجة (نقطة طبية ميدانية) بمنطقة دير البلح قبل قليل نتج عنه 31 شهيدا وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأشارت إلى أن حصيلة مجازر الاحتلال بمحافظة خان يونس منذ صباح اليوم 23 شهيدا وأكثر من 89 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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