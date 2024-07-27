المشروع الإسرائيلي لضم الضفة الغربية

العالم – باختصار

الخطة تشمل نقل السلطات الادارية في الضفة من الجيش الى السلطات المدنية الاسرائيلية.

وتخصيص ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات ودعم إجراءاتها الامنية.

منذ السابع من اكتوبر الماضي تم إنشاء ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة.

هناك خطط لإنشاء 8721 وحده سكنية في المستوطنات تم الترويج لها من قبل مجلس التخطيط الاعلى.

كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء خمس مستوطنات جديدة جميعها بؤر استطانية غير قانونية.

كما تم الاعتراف ب 70 بؤرة استيطانية غير قانونية مؤهلة للتمويل الحكومي والبنية التحتية.

حكومة الإحتلال ضاعفت موازنة وزارة المستوطنات والأموال المخصصة لدائرة المستوطنات.

تم اغلاق مئات الطرق المؤديه الى القرى الفلسطينيه في الضفه من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.

سلطات الاحتلال هدمت 1205 مبان فلسطينية في الضفة ما أدى الى فقدان 2500 فلسطيني لمنازلهم.

المستوطنون يطهّرون المنطقة (ج) عرقيا من الفلسطينيين وهي تغطي 61% من مساحة الضفة.

سموتريتش: سنجلب نصف مليون مستوطن يهودي جديد الى الضفة في بضع سنوات.

تدشين المزيد من المستوطنات يمكن أن يوفّر حلا لمشكلة السكن المتفاقمة في كيان الاحتلال.

سموتريتش: الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

مصادر فلسطينية: خطة سموتريتش هي وصف لما يحدث بالفعل على الارض.

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