استهداف ناقلة جند واشتباكات من نقطة صفر للقسام في غزة

العالم _ فلسطين

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وفي بلاغ آخر، أكدت الكتائب تمكن مقاتليها من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضافت: فور وصول قوات النجدة للمكان استهدفهم مجاهدونا بقذيفة “TBG” مضادة للأفراد واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوا قوة النجدة أيضًا بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد البراء في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

ودكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة شمال جحر الديك وسط القطاع بقذائف الهاون. كما استهدفت كتائب القسام القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وجعلت كتائب القسام غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في محور “نتساريم” هدفا لصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.