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إعتراف إسرائيلي بالفشل في تفكيك أنفاق حماس.. المرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس بأميركا: نتنياهو قوة خطيرة مدمرة

إعتراف إسرائيلي بالفشل في تفكيك أنفاق حماس.. المرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس بأميركا: نتنياهو قوة خطيرة مدمرة
السبت ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، ما قاله مسؤول عسكري إسرائيلي إن حركة حماس تخوض معركة منظمة بفضل الأنفاق.

العالم - بانوراما

وفي حديث للقناة الثانية عشرة العبرية اضاف المصدر ان أنفاق حماس كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة ويمكن أن تستمر.

واوضح ان حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن، مؤكدا ان الجيش ليست لديه قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق برمته بعد مرور تسعة اشهر على بدء العدوان.

واشار المسؤول العسكري الاسرائيلي الى قدرة المقاومة الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق، حيث ان الجيش فوجئ بقدرة حماس على نقل المقاتلين ووسائلها اللوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض.

وخلص المصدر الى القول بأن التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلبان قتالا مستمرا وطويل الأمد،قد يستغرق سنوات عديدة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد المرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة جوش شابيرو، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوة خطيرة ومدمرة.

وقال شابيرو الذي يشغل ايضا منصب حاكم بنسلفانيا، ان نتنياهو شخص يعرقل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

واضاف ان نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، كانت محقة في تسليط الضوء على معاناة الأبرياء في قطاع غزة. واشار شابيرو، الى ان وجهة نظره الدائمة هي حل الدولتين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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