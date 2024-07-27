حزب الله يشن هجوما جويا على قوات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

العالم _ لبنان
وذكر حزب الله في بيان له:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ردا على الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة مركبا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 27-07-2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط وجنود من قوة مدرعات تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح واصابت خيمهم واوقعت فيهم اصابات مؤكدة".
كما اعلن حزب الله مساء اليوم السبت استهداف مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه غولاني بصاروخ فلق واحد.
واعلن حزب الله في بيانه:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واخرها في بلدة كفركلا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 27-07-2024، مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه غولاني بصاروخ فلق واحد".
واعلن حزب الله ايضا استهداف ثكنة زبدين مقر قيادة كتيبة تابع للواء حرمون بصواريخ "الكاتيوشا" وقذائف المدفعية وقال في بيانه:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واخرها في بلدة كفركلا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 27-07-2024، ثكنة زبدين (مقر قيادة كتيبة تابع للواء حرمون) بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية".
كما استهدف الحزب التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، وأصابَها بشكلٍ مباشر واستهدف ايضاً نقطة الجرداح بالصواريخ.
وأكد حزب الله أنّ العملية تأتي رداً على الاعتداءات والاغتيالات التي قام بها الكيان الإسرائيلي في بلدة مركبا.
وأعلنت مصادر طبية لبنانية انتشال جثامين 4 شهداء من موقع غارة اسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي لبنان.