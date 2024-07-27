حزب الله يشن هجوما جويا على قوات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

العالم _ لبنان

وذكر حزب الله في بيان له:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ردا على الاعتداء ‌‏والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة مركبا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت ‌‌‏27-07-2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط ‌‏وجنود من قوة مدرعات تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح واصابت خيمهم واوقعت فيهم اصابات ‏مؤكدة". ‏

كما اعلن حزب الله مساء اليوم السبت استهداف مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه ‏غولاني ‏بصاروخ فلق واحد.

واعلن حزب الله في بيانه:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واخرها في بلدة كفركلا، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 27-07-2024، مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه ‏غولاني ‏بصاروخ فلق واحد". ‏

واعلن حزب الله ايضا استهداف ثكنة زبدين مقر قيادة كتيبة تابع للواء ‏حرمون بصواريخ "الكاتيوشا" وقذائف المدفعية وقال في بيانه:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واخرها في بلدة كفركلا، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 27-07-2024، ثكنة زبدين (مقر قيادة كتيبة تابع للواء ‏حرمون) بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية".

كما استهدف الحزب التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، وأصابَها بشكلٍ مباشر واستهدف ايضاً نقطة الجرداح ‏بالصواريخ.

وأكد حزب الله أنّ العملية تأتي رداً على الاعتداءات ‌‏والاغتيالات التي قام بها الكيان الإسرائيلي في بلدة مركبا.

وأعلنت مصادر طبية لبنانية انتشال جثامين 4 شهداء من موقع غارة اسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي لبنان.