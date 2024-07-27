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کاميرا العالم تجول في مدرسة بديرالبلح قصفها الاحتلال

السبت ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

ارتکب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة خلفت عشرات الشهداء إثر قصف مدرسة السيدة خديجة غربي ديرالبلح.

العالم - مراسلون

ووثقت کاميرا قناة العالم اوضاع المدرسة بعدما ما حل فيها من دمار إثر القصف الاسرائيلي.

وأکد مراسل العالم ان هذه المدرسة کانت تستخدم کنقطة طبية لمتابعة امور الجرحی الفلسطينيين، مشيراً الی ان جل الجرحی الذين اصيبوا في هذه المجزرة هم من الأطفال والنساء.

ورأی مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي يتعمد باستهداف الاماکن التي تؤي النازحين، موضحاً ان استهداف مدرسة السيدة خديجة يعتبر اصراراً واضحاً بضرب أحد أکبر مراکز ايواء النازحين الفلسطينيين، لإيقاع أکبر عدد من الشهداء والجرحی في رسالة واضحة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب مستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

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