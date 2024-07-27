العراق یخسر امام الأرجنتين 3 -1 في أولمبياد باريس

العالم- الرياضة

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من تياجو ألمادا، لوتشيانو جوندو، وإزيكويل فرنانديز في الدقائق 14، 62، و85 على التوالي لصالح منتخب الأرجنتين، بينما جاء هدف منتخب العراق الوحيد عن طريق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة تواجد منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المغرب والعراق في عدد النقاط بعد الفوز في مباراة اليوم والخسارة في الجولة الأولى أمام المغرب وتسجيل 4 أهداف وتلقي 3.

وينتظر الفريقين نتيجة مباراة أوكرانيا متذيل ترتيب المجموعة والمغرب لحسم الترتيب النهائي للمجموعة بعد نهاية الجولة الثانية.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الماضية ضد المغرب 2-1 بعد إلغاء هدف للتانجو عقب ساعتين في حدث نادر، فيما فازت العراق على أوكرانيا 2-1.

ويشارك في أولمبياد باريس كرة القدم 16 منتخبا يتم توزيعها بواقع منتخبات فرق لكل مجموعة، ويتأهل في نهاية الدور الأول كل منتخب وقع فى المركز الأول أو الثاني، وتبدأ مباريات خروج المغلوب من الدور ربع النهائي، وتستمر حتى النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

وتعد بريطانيا والمجر أكثر منتخبين فازا ببطولة كرة القدم في الألعاب الأولمبية في التاريخ برصيد 3 ألقاب لكل منهم، وفى المركز الثاني تقع منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والاتحاد السوفيتي ببطولتين.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة العراق كالتالي :

حراسة المرمى: رولي.

خط الدفاع: سولير - اوتاميندي - دي سيزار - جارسيا.

خط الوسط: هيزي - ايكي فيرنانديز – ميدينا.

خط الهجوم: بيلتران - جوليان ألفاريز- ألمادا.

بينما جاء تشكيل منتخب الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: حسين حسن.

خط الدفاع: مصطفى سعدون - زياد تحسين - حسين عامر - أحمد مكنزي.

خط الوسط: كرار محمد - إبراهيم بايش - نهاد محمد.

خط الهجوم: علي جاسم - أيمن حسين - يوسف الأمين.