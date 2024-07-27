اولمبياد 2024 علی ضفاف نهر السين

العالم - الأولمبياد

وتقام ألعاب الدورة الصيفية لأولمبياد 2024 على ضفاف نهر السين في مدينة الأضواء العاصمة الفرنسية باريس حتى الحادي عشر من آب/اغسطس المقبل.

ونزل بين 6000 و7000 رياضي في 85 عبّارة وقارباً في نهر السين.

وتعود فكرة تحويل نهر السين إلى مسرح استعراضي إلى عام 1998 خلال كأس العالم لكرة القدم، لكن الدولة رفضت ذلك حينها لأسباب أمنية.

وتشارك البعثة الايرانية في الحدث الاستعراضي حيث يحمل لاعب الجمباز الدولي مهدی ألفتي ولاعبة تنس الطاولة ندا شهسواري العلم الايراني في حفل الافتتاح.

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