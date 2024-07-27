السبت ٢٧ يوليو ٢٠٢٤
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اولمبياد 2024 علی ضفاف نهر السين

السبت ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

اطلقت قناة العالم، برنامجها الرياضي الجديد، أولمبياد 2024، لتغطية أهم اخبار واحداث الدورة الثالثة والثلاثين لهذه الألعاب.

العالم - الأولمبياد

وتقام ألعاب الدورة الصيفية لأولمبياد 2024 على ضفاف نهر السين في مدينة الأضواء العاصمة الفرنسية باريس حتى الحادي عشر من آب/اغسطس المقبل.

ونزل بين 6000 و7000 رياضي في 85 عبّارة وقارباً في نهر السين.

وتعود فكرة تحويل نهر السين إلى مسرح استعراضي إلى عام 1998 خلال كأس العالم لكرة القدم، لكن الدولة رفضت ذلك حينها لأسباب أمنية.

وتشارك البعثة الايرانية في الحدث الاستعراضي حيث يحمل لاعب الجمباز الدولي مهدی ألفتي ولاعبة تنس الطاولة ندا شهسواري العلم الايراني في حفل الافتتاح.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

رسالة بزشكيان إلى البعثة الإيرانية في اولمبياد باريس : الشعب الى جانبكم

إحتجاجات واسعة في باريس رفضا لمشاركة الإحتلال بالألعاب الاولمبية

حملة واسعة للناشطين تدعو لطرد الكيان الإسرائيلي من الأولمبياد

شاهد: هكذا تم استقبال الوفد الصهيوني باولمبياد باريس

مظاهرات تضرب باريس احتجاجا على إقامة أولمبياد باريس 2024 + فيديو

انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024