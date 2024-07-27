قتلى وجرحى في قصف صاروخي على مجدل شمس بالجولان المحتل +فيديو

العالم _ الاحتلال

وأعلنت اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل تسعة اشخاص واصابة اثنين وثلاثين على الاقل في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل بصاروخ اطلق من لبنان بحسب الاعلام العبري.



وقالت يديعوت أحرونوت إن 30 شخصا أصيبوا إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان بينهم 7 في حالة حرجة حسب ادعاء الصحيفة.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت مقتل 9 أشخاص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان بحسب ادعاءات القناة.

وحسب مصادر عبرية، اطلع نتنياهو على مجريات الهجوم في مجدل شمس ويجري مشاورات حول الحادث.



فيما نفت المقاومة الإسلامية في لبنان خلال بيان لها نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام الإسرائيلية ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وأكدت أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص.‏



وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في حزب الله نفي المقاومة الإسلامية في لبنان مسؤوليتها عن الضربة على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

كما نفى خبير عسكري وجود أهداف للمقاومة لإسلامية في لبنان بمجدل شمس وان وجدت فلا قرار باستهداف اهداف مدنية حتى اللحظة، موضحا أن اقرب هدف عسكري اسرائيلي يبعد عن مجدل شمس حوالي ٣ كلم ولا مجال لرماة صواريخ المقاومة المحترفين ان يخطئوا بالرمي هذا القدر من المسافة.



ورأى الخبير العسكري ان الانفجار حصل بسبب صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية الاسرائيلية او ان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفسه عمد الى قصف المكان وفي تاريخ هذا الاحتلال الكثير من الممارسات المشابهة بهدف استغلال الموضوع للتصعيد.

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