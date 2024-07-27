ترامب يكشف سلاحه السري لنتنياهو!

العالم-فلسطين المحتلة

واضافت "يديعوت أحرونوت" إن ترامب وصف "سارة نتنياهو"، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها "سلاحه السري"، عند الحديث عن طبيعة العلاقة بينه وبين بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب، بحسب الصحيفة، خلال حفل العشاء الذي أعده لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة، إن علاقته بنتنياهو لم تكن "سيئة".

وأضاف: "لم يكن هناك رئيس (أميركي) فعل أموراً كثيرة لإسرائيل كما فعلت أنا.. لطالما كانت لدينا علاقة جيدة (أنا ونتنياهو)، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعندي سلاح سري.. هل تعرف ما هو؟ سارة (زوجة نتنياهو).. إنها تجلس هنا بجانبي".

وتابع الرئيس الأميركي السابق : "طالما أنها معي، هذا ما يهم".