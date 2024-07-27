حزب الله ينعى 3 من عناصره ارتقوا شهداء على طريق القدس

العالم_لبنان

وجاء في بيانات النعي:

- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نعيم علي فرحات "ملاك" مواليد عام 1991 من بلدة بيت شاما في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي مصطفى مريش "مهدي ياغي" مواليد عام 1993 من منطقة الباشورة وسكان منطقة الأجنحة الخمسة في بيروت.

- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حكمت موسى "ذو الفقار" مواليد عام 1999 من مدينة طرابلس وسكان بلدة علي النهري في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وأعلن حزب الله، في بيان إستهدافه التجهيزات ‏التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، كما أشار إلى إصابتها ‏مباشرة مما أدى الى تدميرها.