قمة أسيان تطالب بوقف العدوان علی غزة وانجاز حل الدولتين

العالم - أسيا و الباسفيك

تأكيداً على ضرورة وقف الحرب وإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية، من منبر قمة آسيان في لاوس خرج البيان النهائي للقمة داعياً إلى العمل الفوري نحو وقف الحرب في غزة، وتحقيق السلام وإنجاز حل الدولتين.

بيان القمة التي حضرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء، مؤكداً علی ضرورة إنهاء الحرب.

القمة شهدت انتقادات من وزير الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي التي اكدت إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي على جميع الأطراف، و إنهاء الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة.

في المقابل قال بلينكن إن واشنطن تعمل على إيجاد اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وإيجاد مسار لسلام دائم في المنطقة. كلام بلينكن جاء خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي على هامش أعمال القمة.

هذه المواقف تتزامن مع التحضيرات لعقد لقاء بين مسؤولين قطريين ومصريين مع مدير السي.آي.إي وليم بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع في العاصمة الإيطالية روما، وذلك من أجل دفع مفاوضات اتفاق الهدنة، في وقت شكك المراقبون بجدية حكومة الاحتلال في موضوع إنجاز الاتفاق، لاسيما وأن المواقف التي تضمنها خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس لم تحمل أي إشارات إلى جدية في إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة في غزة، في ظل إصراره على مواصلة العدوان بذريعة أن استمرار الحرب هو الذي سيدفع باتجاه اتمام الصفقة.