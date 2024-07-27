شاهد/حزب الله تدمر المنظومة الفنية في ‏موقع راميا بصاروخ موجه

العالم- لبنان

ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد من عملية استهداف منظومة مضادة للمحلّقات في موقع راميا التابع لجيش الكيان الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وصدر عن "المقاومة الإسلامية في لبنان" البيان الآتي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم الجمعة 26-07-2024 المنظومة الفنية في موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وتواصل المقاومة عملياتها مستهدفةً مواقع الاحتلال وتحركاته على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.