اندلاع حريق هائل في غابات كاليفورنيا+ فيديو

العالم _ الاميركيتان

وعلى الرغم من تدخل 1700 من عناصر الإطفاء لم يتم السيطرة على النيران، مما اضطر نحو 4 آلاف شخص من سكان الولاية إلى مغادرة منازلهم جراء اتساع رقعة الحريق بشكل واسع منذ الجمعة.

دمر حريق "بارك فاير" أكثر من 720 كيلومتراً مربعاً من الغابات و134 مبنى منذ اندلاعه بعد ظهر الأربعاء الماضي في شمال الولاية التي يطلق عليها "غولدن ستايت".

وأعلنت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا عدم السيطرة على الحريق وأن نسبة "احتوائه 0 بالمئة".

ويتمدّد الحريق بسرعة رجل يمشي، في منطقة ريفية تقع على بعد ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرق سان فرانسيسكو.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم مساء الجمعة حالة الطوارئ في مقاطعتين مهددتين بالحرائق، بهدف تسريع إجراءات السلطات.

وأجبرت النيران أربعة آلاف شخص على إخلاء قريتي كوهاسيت وفوريست رانش، بعد تمدّد النيران إلى بلدة تشيكو الصغيرة.

وتقع بلدة تشيكو على بعد نحو 20 كلم إلى الغرب من بلدة بارادايز التي دمّرها في العام 2018 حريق غابات قضى فيه 85 شخصا، وكان الحريق الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ كاليفورنيا. والمنطقة حاليا في حالة تأهب ويستعد سكانها لأي احتمال.