بيروت تدين الإعتداء على المدنيين وتدعو لوقف فوري للأعمال العدائية

العالم- لبنان

وشددت الحكومة اللبنانية في بيان على" ان استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية".

ونفت المقاومة الاسلامي في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام الاحتلال ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، مؤكدة أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص.‏

ولفتت المصادر إلى أن الارجح ان يكون ما حصل في بلدة مجدل شمس ناجم عن إنفجار صاروخ إعتراضي إسرائيلي كان قد سقط داخل بلدة مجدل شمس، ما ادى الى سقوط 9 ضحايا من هذه البلدة، بالاضافه الى أكثر من 37 جريحا من أبناء تلك البلدة.