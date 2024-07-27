اعلامي لبناني يعلق على ما حدث في مجدل شمس

العالم _ لبنان

وكتب زهران على منصة إكس: "رماة حزب الله ماهرون، ومنذ بدء المعارك حرصوا على عدم إستهداف المدنيين، فكيف الحال والمدنيون هم أهالي مجدل شمس السورية العصاة على "التهويد"..!

وتابع الاعلامي اللبناني:" نعم ما حصل إما خطأ صهيوني بصواريخ اسرائيلية من القبة الحديدة، أو فعل متعمّد لتوظيفه في الميدان والسياسة تزامناً مع وجود نتنياهو في واشنطن وعشية لقاء روما لقادة الأجهزة الأمنية للبحث في وقف اطلاق النار.. وبكل الأحوال العين الليلة وكل ليلة على الميدان..".

هذا وأعلن الاعلام العبري مقتل 11 اشخاص واصابة 32 على الاقل في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل بصاروخ اطلق من لبنان.

وزعم جيش الاحتلال ان "حزب الله يقف وراء إطلاق قذيفة صاروخية على ملعب كرة قدم في #مجدل شمس بالجولان".

وفندت المقاومة الاسلامية في لبنان بشكل قاطع هذه الادعاءات حول قصفها مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.