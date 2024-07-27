تظاهرات حاشدة في فلسطين المحتلة ضد حكومة نتنياهو

العالم- فلسطين المحتلة

وقام عشرات المتظاهرين بعرقلة حركة المرور عند تقاطع كركور على شارع 65 في تل ابيب حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى.

ولا يزال مركز الاحتجاجات هو تل أبيب، حيث تجري مسيرتان كبيرتان. وفي شارع كابلان، شهدت المظاهرة التقليدية المناهضة للحكومة قيام بعض المتظاهرين بإغلاق طرق أيالون السريعة المجاورة.

في الوقت نفسه، تجمع آلاف الأشخاص في “ساحة الرهائن”، بدعوة من منتدى أهالي الاسرى، في تظاهرة قدمت على أنها غير حزبية.

وانتقد المتحدثون هناك " فشل الحكومة في استعادة الاسرى"، مطالبين إما "بالتوصل إلى اتفاق أو استقالة الوزراء" .