وزير لبناني ينفي توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية

العالم - لبنان

وأكد الوزير علي حمية، أن "ما يتم تداوله بشأن توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية، لا يمت للواقع بصلة".

وأضاف حمية أن "حركة الطيران طبيعية ولا صحة لما يجري تداوله على الإطلاق".

وجاءت تصريحات وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، على خلفية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقف الملاحة الجوية في الأجواء اللبنانية، بعد سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أفادت مساء السبت، بارتفاع عدد القتلى جراء سقوط الصاروخ على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل إلى 12 شخصا.

ووجه جيش الإحتلال، أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني لما حدث في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وتوعده برد قاس، فيما نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني مسؤوليته عن الحادثة وأكد أنه لا دخل له في القصف.

هذا وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نفي المقاومة لما حدث في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل يؤكد بشكل قاطع الالتزام بالقرار الأممي وعدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عما حصل.