الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس

العالم - أوروبا

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة جدا من أن يؤدي هجوم مجدل شمس لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله".

ويأتي ذلك بعد حادثة مجدل شمس في الجولان التي وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مكتب وزير الحرب يوآف غالانت أنه "حدد اتجاهات العملية العسكرية ضد حزب الله"، كما أوضح جيش الإحتلال أن "تحليلات الأنظمة المعلوماتية تؤكد أن حزب الله أطلق الصاروخ على مجدل شمس من شمال قرية شبعا جنوب لبنان".

وقد توعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إن "نفي حزب الله علاقته بما حصل بمجدل شمس يؤكد بشكل قاطع التزامه بقواعد الاشتباك وعدم مسؤوليته ومسؤولية بيروت".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أفادت السبت، بارتفاع عدد القتلى جراء سقوط صاروخ على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل إلى 12 شخصا.