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كنعاني: استمرار الحرب في غزة جريمة ضد الانسانية كلها

كنعاني: استمرار الحرب في غزة جريمة ضد الانسانية كلها
الأحد ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن استمرار الحرب على غزة وقتل وجرح العشرات والمئات من الفلسطينيين يوميا هو حرب وجريمة ضد الإنسانية جمعاء وتجاوز لكل الخطوط الحمراء القانونية.

العالم - ايران

وكتب كنعاني على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء السبت: في حين يقف رئيس وزراء الكيان الصهيوني القاتل للأطفال ويتم التصفيق له في الكونغرس الأميركي عدة مرات وقوفا ويطلب الحصول على المزيد من الأسلحة، تقوم مقاتلات هذا الكيان باستهداف المدارس ومخيمات ايواء اللاجئين العزل في غزة.

وأضاف: إن المجزرة التي طالت مدرسة "السيدة خديجة" في دير البلح، التي تؤوي آلاف اللاجئين الفلسطينيين، هو آخر إنجاز لدعم الحكومة الأميركية غير المشروط للكيان الصهيوني والتصفيق المتكرر لرئيس الوزراء المجرم لهذا الكيان في الكونغرس الاميركي.

وتابع كنعاني: إن استمرار الحرب على غزة وقتل وجرح العشرات والمئات من الفلسطينيين يوميا هو حرب وجريمة ضد الإنسانية جمعاء وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، وان دعم هذه الجرائم هو انتهاك لكل القوانين والأنظمة الدولية والمبادئ الانسانية والاخلاقية.

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