محسن رضائي يحذر نتنياهو من أي عمل عسكري ضد لبنان

العالم - ايران

وكتب رضائي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X: ان نتنياهو من باب اليأس أو الجنون، يظن أنه يستطيع الخروج من مستنقع غزة من خلال بدء مغامرة في لبنان، لكنه سيتخذ الخطى نحو مستنقع أعمق وأخطر.

يذكر ان منطقة "مجدل الشمس" في الجولان السوري المحتل، تعرضت مساء السبت لهجوم صاروخي.

وزعمت بعض المصادر العبرية أنه تم استخدام طائرة انتحارية بدون طيار في هذه العملية، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30 شخصًا، بعضهم في حالة حرجة.

ووجه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أصابع الاتهام إلى حزب الله.

ونفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - السبت، نفياً قاطعاً، الادعاءات التي أوردتها عدة وسائل ‏إعلام إسرائيلية، ومنصات إعلامية متعددة، بشأن استهداف مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وأكّدت المقاومة الإسلامية، في بيان، أنّ لا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق، نافيةً نفياً قاطعاً كل الادعاءات الكاذبة في هذا ‏الخصوص.‏

وكان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، نفى نفياً قاطعاً استهداف بلدة مجدل شمس، في حديث إلى الميادين.