عشية اجتماع روما أزمة المفاوضات وضغط الميدان

العالم _ مع الحدث

- ماذا عن المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة السيدة خديجة للنازحين في دير البلح واستشهاد العشرات؟

- في الوقت ذاته ما المتوقع من اجتماع روما المقرر غدا لمدير المخابرات الاميركية والمصرية والاسرائيلية وبحضور رئيس الوزراء القطري في اجواء ازمة المفاوضات؟

- هل اعطت واشنطن الضوء الاخضر لنتنياهو لاكمال حربه من اجل انتزاع تنازلات اكثر من حماس كما يعتقد وهي ترفض استلام اي مقترحات جديدة لاسيما مقترح المعدل؟

- كيف تفهم تهديدات رئيس اركانه بمواصلة الضغط العسكري لاطلاق الاسرى وتفكيك آخر كتيبة لحماس فيما مسؤول عسكري اسرائيلي يعترف بصعوبة المعركة مع حماس وان تدمير انفاقها يستغرق سنوات؟

- ماذا عن زيادة المقاومة في عملياتها النوعية وكمائن الموت التي تنصبها لتراكم خسائر جنود الاحتلال وتحقق الضغط المتبادل؟

واستضافت هذه الحلقة في الاستوديو القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور، ومن القاهرة مساعد وزير خارجية مصر الاسبق عبدالله الاشعل.

للمزيد اليكم الفيديو المرفق..