شاهد.. عشرات الآلاف من المستوطنين يخرجون للمطالبة برحيل نتنياهو

العالم _ مراسلون

تستمر التظاهرات بالشارع الإسرائيلي الاسبوعية وتتوسع ضد رئيس حكومة الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد كلمته بالكونغرس الامريكي والتي أكد فيها أستمراره بالعدوان على قطاع غزة مما يعني نسف كل الجهود الرامية لإتمامها والتخلي عن أستعادة الاسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية وذلك من أجل مصالحه الذاتية وفق ما يقول ذوي الاسرى والمحتجزين الاسرائيلين.

استطلاع القناة 12 العبرية:أظهر بأن 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن إعادة الأسرى أهم من استمرار العدوان على غزة و51% يعتقدون أن الصفقة لم تتم لاعتبارات سياسية لنتنياهو.

وقال الاستاذ في القانون الدولي امجد شهاب لقناة العالم: اعتقد ان هناك امكانية لعقد صفقة جزئية وهو ما يطمح اليه نتنياهو بسبب الضغوطات الداخلية. هناك ضغوطات من الحريديم وخاصة الحاخامات الذين اعطوا فتاوى دينية بضرورة التضحية من اجل انقاذ الاسرى الاسرائيليين.

المصادر العبرية ذكرت بأن خروج عشرات الالاف من الاسرائيلين بتل ابيب والقدس المحتلة وبخمسين موقع داخل الكيان المحتل ضد نتنياهو وحكومتة دليل على اتساع رقعة عدم الثقة بقرب إبرام صفقة التبادل.

هنا يقولون بان صفقة التبادل تؤجل لاعتبارات سياسية ضيقة لبنيامين نتنياهو لذلك يطالبون برحيله وفك هذه الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة.