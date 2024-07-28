بالفيديو.. الاحتلال يستهدف المسعفين الفلسطينيين بالضفة

العالم - مراسلون

استهداف المسعفين وجه اخر لجرائم الاحتلال التي لا زالت تسجلها ذاكرة الفلسطينيين والتي تستهدف كل شيء حتى ما هو محرَّمٌ دوليُّا، فأصيب مسعف بجروح خطيرة جراء قصف جوي استهدف موقع في مخيم بلاطة نتج عنه عدة اصابات.

وقال مسؤول عمليات الاسعاف والطوارئ، فواز البيطار، انه "تعرض طاقم الاسعاف المتطوعين المتواجدين ميدانيا في مخيم بلاطة للاستهداف خلال القصف الذي تعرض له المخيم ما ادى الى اصابة المتوطع تامر صقر بشظية من الصاروخ اصابته في الراس وحالته حرجة جدا".

بشكل جنوني اقتحم الاحتلال المخيم ثلاث مرات متتالية تخللها الاستهداف العشوائي لكل ما هو فلسطيني ما أدى الى وقوع شهداء وعشرات الاصابات وذلك بعد عملية اطلاق نار استهدفت حاجز بيت فوريك شرق المدينة أدت الى اصابة جندي اسرائيلي.

وقال "نتفاجئ بعد نصف ساعة من اغلاق المحل انه تم قصف محلی والحمد لله في المال او الاولاد فداء للشباب، الحمد لله على كل شيء كان هناك اشتباكات عنيفة وانفجارات وتفاجأنا بصوت الانفجار عندنا بانهم قصفوا المحل الشباب الذي كانوا متواجدين بجانب المحل".

تتصاعد حدّة التوتر في الضفة الغربية بالموازاة مع حرب غزة، إذ كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية اليومية في محاولة منه احكام القبضة عليها وتجريدها من اي عمل مقاوم.