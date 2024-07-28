مصدر مقرب من حزب الله يكشف هوية منفذي كارثة مجدل شمس

العالم - لبنان

وقال زهران في بيان على منصة "إكس": "رماة حزب الله ماهرون، ومنذ بدء المعارك حرصوا على عدم استهداف المدنيين، فكيف الحال والمدنيون هم أهالي مجدل شمس السورية العصاة على "التهويد"!".

وأضاف: "نعم ما حصل إما خطأ صهيوني بصواريخ اسرائيلية من القبة الحديدية، أو فعل متعمّد لتوظيفه في الميدان والسياسة تزامنا مع وجود نتنياهو في واشنطن".

واستشهد 12 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، يوم السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الصادرة عن الطواقم الطبية.

ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس.

هذا وأكد "حزب الله" ، أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.