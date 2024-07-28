طائرات الحتلال ومدفعيته تواصلان ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للاعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في خانيونس منذ 22 يوليو الجاري، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، حيث أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه منازل المواطنين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

شهيدان في قصف للاحتلال على خان يونس

وليلة أمس السبت، استشهد مواطنان فلسطينيان، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط المسجد الإندونيسي بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وقد تم نقل جثمانيهما إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,258 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,589 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.