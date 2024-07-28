 بدء عمل الحكومة الـ14 رسميا اليوم  بتنفيذ قائد الثورة حُكم الرئيس المنتخب

العالم - ايران

ويجري تسليم حكم التنفيذ من قبل الولي الفقيه، استنادا إلى الفقرة 9 من المادة 110 من الدستور.

وسيقدّم وزير الداخلية خلال هذه المراسم تقريرًا عن عملية إجراء الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وبعد قراءة حكم تنفيذ الرئيس المنتخب، وإلقاء الدكتور مسعود بزشكيان كلمته، سيُلقي قائد الثورة الإسلامية كلمة أيضا.

ويحضر هذه المراسم أكثر من 2500 من الشخصيات السياسية والعسكرية ورؤساء الجامعات وأساتذتها، وممثلي النقابات المختلفة، وجمع من عائلات الشهداء، وسفراء الدول الأجنبية المقيمين في طهران.

وسيتم بث مراسم تنفيذ الدورة الرئاسية الرابعة عشرة، على الهواء مباشرة، يوم الأحد، من الساعة 10:00 صباحا بتوقيت طهران، على القنوات المحلية والفضائية التابعة لمنظمة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.