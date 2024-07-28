انطلاق حدث 'أرض الحضارات' بطهران للتعريف بحضارات دول محور المقاومة

العالم _ مراسلون



وقال المستشار الثقافي العراقي في طهران ياسر عبد الزهراء الحجاج لقناة العالم: هذا الحدث الكبير لاول مرة يحصل في مجموع هذه البلدان التي سميت اليوم ضمن هذا الحدث بارض الحضارات. التسمية هي تسمية مهمة واتخذت بامعان. لاتوجد هناك اراضي للحضارات، انما هي ارض واحد للحضارات وتمثل وتعبر عن العلاقة الوثيقة مابين كل هذه البلدان.

تبدأ رواية هذا المعرض من بوابة الأمم في برسبوليس المعروفة بتخت جمشيد في محافظة شيراز وتستمر إلى تدمر البارثية في سوريا، وبوابة بعلبك التاريخية في لبنان، وقلعة بابل في العراق، وبوابة رداعة في اليمن، و حي الجزائريين في غزة وأخيراً إلى بناء المسجد الأقصى (قبة الصخرة) في القدس الشريف.

وقال عمدة طهران علي رضا زاكاني لقناة العالم: العالم اليوم في تغيير وأساس هذا التغيير في منطقة غرب اسيا وان دول محور المقاومة جزء لايتجزء ومهم من هذه المنطقة. هذا الحدث يساعد على زيادة الوعي بالأحداث الهامة التي تشهدها دول المقاومة وتعريف عامة الناس بحضاراتها.

حتى اليوم، كلما كان الحديث عن المقاومة ودول المقاومة بالمنطقة، كان الرأي العام يتجه دون وعي نحو الحركات العسكرية وأخبار الحرب، لكن هذا المعرض بميزاته الفريدة يهدف إلى جذب انتباه الجمهور والمتابعين لأخبار وقضايا دول محور المقاومة ليتجاوزوا الأخبار العسكرية إلى الجذور الثقافية والتاريخية.

لا شك أن القواسم الثقافية المشتركة بين الحضارات يمكن أن تساهم في وحدة الأمم المقاومة وتعزيز قوتها.