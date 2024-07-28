الرئيس بزشكيان: خدمة الشعب ستكون على رأس أولوياتنا 

العالم - ايران

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة بعد تسلمه مرسوم التنصيب من قائد الثورة الاسلامية، أنا اليوم مسؤول أمام كل الشعب الإيراني عن تنفيذ قوانين البلاد، نريد ان تتمتع ايران بالعدالة الاجتماعية وتمنح الحريات للمواطنين كافة وأن تكون مقتدرة وتملك القدرات الردعية والدفاعية.

وأضاف، يجب أن نصل إلى المرتبة الأولى في المجال الاقتصادي وأن نعزز مكانتنا في العالم الإسلامي، يجب أن تكون لدينا علاقات مبنية على التعامل البناء مع دول العالم خصوصاً الدول الإسلامية.

وتابع، سنسعى لتعزيز مكانة إيران وتعزيز علاقاتها الدولية على أساس مبدأ العزة، يجب أن نعمل لخدمة هذا الشعب بكل قوتنا وقدرتنا.

وأضاف، أتعهد وحكومتي المقبلة بالالتزام بالأطر العامة للقيادة بهدف تطوير البلاد، منوها الى أن وحدة الشعب الإيراني وقيادته هي من تضمن لنا التقدم نحو إيران القوية.

وتابع، أتعهد أمام قائد الثورة أننا لن نسلك طريقاً إلا طريق العدالة والإنصاف وأن نواصل طريق الشهداء الذين خدموا هذا الشعب، وأشكر قائد الثورة الإسلامية وأطلب منه دعم حكومة الوفاق الوطني من أجل التغلب على الهواجس والمشاكل.

وأكد الرئيس بزشكيان أن دعم الشعب ورضاه هو معيار أساسي لتحمل المسؤولية في البلاد واضاف : ان خدمة الشعب يجب ان تكون على رأس اولياتنا .