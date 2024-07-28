ماذا سيحصل بموانئ الاحتلال الرئيسية اذا وسّع الحرب في جبهة الشمال؟

العالم _ مراسلون

هكذا اضحت موانئ الاحتلال الثلاثة الرئيسية ايلات واسدود وحيفا، فبمجرد اندلاع الحرب في غزة بدأ قلب الكيان النابض في الاقتصاد والنشط بالاستيراد يرتجف جراء التهديدات المحتملة قد تحدث في اية لحظة.

تشتد رحا حرب غزة ومعها ترتعل جبهات الاسناد فتصبح ايلات تحت مرمى قصف المقاومة. اما ميناء حيفا فهدهد حزب الله جابها طولا وعرضا ورصد كل مواقعها الحساسة في حين ان ميناء اسدود تحت مرمى نيران غزة.

وبتفصيل حول اكثر موانئ الاحتلال تضررا ايلات الميناء الذي يعتبر بوابة الكيان الجنوبية وبوابة ربطه مع الشرق الاقصى واستراليا وشرق وجنوب افريقيا والهند، الميناء الناشط جدا باستيراد المركبات من الشرق الاقصى وتصدير منتجات المصانع الكيميائية الاسرائيلية، هذا كان في السابق.

اما الان الميناء يقترب من الافلاس تماما ومعدل نشاطه يلامس الصفر والسبب جبهة اسناد يمنية قطعت خطوط امداد الميناء تماما في البحر الاحمر وصواريخ باليستية جعلت الميناء هدفا مباحا فأجبرت العدو على اخلاءه ووقف التجارة فيه.

وبلغة ارقام مجردة وبمقارنة الأعوام الثلاث الأخيرة في عام 2022 تم وتفريغ 166 الف سيارة في ميناء ايلات ، وفي عام 2023وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف بسبب الحرب تم تفريغ قرابة 150 الف سيارة في الميناء لكن في العام 2024 مع تصاعد هجمات القوات المسلحة اليمنية لم تصل الى ميناء ايلات أي سيارة على الاطلاق.

وبلغة ارقام أيضا فقد تجاوزت خسائر ميناء ايلات 50 مليون دولار كما ان إدارة الميناء صرحت بنواياها إمكانية تسريح 50% من العاملين بالميناء بسبب النشاط الصفري الذي فرضته الحرب.

كل هذه الخسائر وثمة سيناريو اكثر رعبا يتمثل بسؤال، ماذا ان توسعت الحرب في الجبهة الشمالية؟

الإجابة ببساطة وبتقديرات إسرائيلية عزل تام لموانئ الاحتلال الثلاثة الرئيسية عبر اغلاق ميناء حيفا واسدود واستمرار انهيار ميناء ايلات.