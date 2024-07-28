حادث مجدل شمس.. ذريعة اسرائيلية جديدة للتصعيد ضد حزب الله

العالم _ خاص بالعالم

اتهام رفضته المقاومة الاسلامية في بيان قالت فيه انها تنفي نفياً قاطعاً الادعاءات الكاذبة التي أوردتها وسائل ‏إعلام إسرائيلية ومنصات إعلامية متعددة بشأن استهداف مجدل شمس مؤكدة أنّ لا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق. فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة أن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

جيش الاحتلال وفيما اتهم الحزب بالوقوف وراء إطلاق الصاروخ وصف ما حدث بالخطير جداً، متوعّداً بالرّد. في حين عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي لا يزال في واشنطن مشاورات أمنية عقب الحادث كما اجتمع وزير الحرب يوآف غالانت برئيسي الأركان والموساد.

وهدد نتنياهو حزب الله بأنه سيدفع ثمنا غاليا بعد الهجوم على مجدل شمس، وفقا لبيان من مكتبه. بدوره، قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس لـ«القناة 12» العبرية إن الحزب تجاوز كل الخطوط الحمراء، فيما طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر موقع «واللا» العبري، طلب من نتنياهو شنّ حرب على حزب الله فوراً.

تهديد ردت عليه طهران محذرة من من أي مغامرة جديدة ضد لبنان بحجة حادثة مجدل شمس في الجولان. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن أي اعتداء أرعن للكيان الصهيوني يمكن أن يوسع رقعة الحرب ويزعزع أمن المنطقة.

ويقول خبراء عسكريون، إنه لا توجد للمقاومة اهداف في مجدل شمس وان وجدت فلا قرار باستهداف المدنيين، وان اقرب هدف عسكري اسرائيلي يبعد عن مجدل شمس حوالي 3 كيلومترات ولا مجال لرماة صواريخ المقاومة المحترفين ان يخطئوا بالرمي هذا القدر من المسافة .

فيما يرى آخرون أنه من المرجح بنسبة عالية جدا ان يكون الانفجار حصل بسبب صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية الاسرائيلية او ان الاحتلال نفسه عمد الى قصف المكان بهدف استغلال الموضوع للتصعيد .