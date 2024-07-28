كاليفورنيا تواجه أحد أكبر الحرائق على الإطلاق في تاريخها... فيديو

العالم - الأميركيتان

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وكالة "كال فاير" التابعة للولاية، أن حريق "بارك فاير" هو أشد حرائق الغابات التي تضرب كاليفورنيا هذا الصيف.

وأضافت الوكالة أن الحريق التهم ما يقرب من 142 ألف هكتار بحلول أمس السبت، ليصبح بذلك سابع أكبر حريق في تاريخ الولاية.

وأشارت الوكالة إلى أن "الظروف القاسية لهذا الحريق لا تزال تمثل تحدياً لعناصر الإطفاء".

وأوضحت: "في الوقت الحالي، لم تتم السيطرة عليه سوى بنسبة 0% فقط، على الرغم من جهود نحو 2500 شخص وأكثر من 10 مروحيات وعدد من الطائرات.

ووفقا للسلطات، أجبر الحريق أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم، حيث اندلع في منطقة ريفية وجبلية بالقرب من بلدة تشيكو الصغيرة، على بُعد نحو 145 كيلومتراً شمال سكرامنتو، عاصمة الولاية.