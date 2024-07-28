مراسل العالم يتحدث عن تاريخ اصابة القبة الحديدية الاراضي المحتلة بالخطأ

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في دمشق ان صواريخ القبة الحديدية قد سقطت بالخطأ في الاراضي المحتلة اكثر من مرة أثناء تصديها لصواريخ المقاومة وطائراتها المسيرة.

وأضاف مراسل العالم انه في اليوم العشرين من الشهر الجاري سقط صاروخ من القبة الحديدية على موقع لكيان الاحتلال في منطقة الزاعورة الذي ادى الى اصابة جنديين بجراح خطيرة بالاضافة الى عشرات المرات التي سقطت فيها تلك الصواريخ بشكل مفاجئ لفشل اعتراضها في مناطق مفتوحة.

ونقل مراسل العالم عن بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية قولها ان معظم الحرائق التي اندلعت في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وبمساحات شاسعة كانت نتيجة سقوط صواريخ القبة الحديدية التي فشلت في الوصول الى اهدافها واعتراض صواريخ المقاومة.

هذا وأعلن الاعلام العبري مساء امس السبت مقتل 11 اشخاص واصابة 32 على الاقل في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل بصاروخ "اطلق من لبنان".

وزعم وسائل اعلام الاحتلال ان "حزب الله يقف وراء إطلاق قذيفة صاروخية على ملعب كرة قدم في #مجدل شمس بالجولان".

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان الجيش يفحص إمكانية أن تكون القبة الحديدية أصابت عن طريق الخطأ مجدل شمس.

وفندت المقاومة الاسلامية في لبنان بشكل قاطع هذه الادعاءات حول قصفها مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

ويقول خبراء عسكريون، إنه لا توجد للمقاومة اهداف في مجدل شمس وان وجدت فلا قرار باستهداف المدنيين، وان اقرب هدف عسكري اسرائيلي يبعد عن مجدل شمس حوالي 3 كيلومترات ولا مجال لرماة صواريخ المقاومة المحترفين ان يخطئوا بالرمي هذا القدر من المسافة .

فيما يرى آخرون أنه من المرجح بنسبة عالية جدا ان يكون الانفجار حصل بسبب صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية الاسرائيلية او ان الاحتلال نفسه عمد الى قصف المكان بهدف استغلال الموضوع للتصعيد .