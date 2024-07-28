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تشاهدون في برنامج" ضيف وحوار":

لقاء حصري لقناة العالم مع.. عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة تصريف الاعمال اليمنية

الأحد ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة تصريف الاعمال اليمنية أنه منذ أن بدأ"طوفان الاقصى"في غزة واليمن يقوم بالتزامه، باعتباره الجزء الأبعد في محور المقاومة، ولكن ينبغي أن يكون هو الجزء المؤثر لأنه لدى اليمن البحر والمضيق ومساحات شاسعة يتحرك بها ولديه أيضا العمق الصهيوني.

العالم خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار"، أشار بن حبتور إلى أن العدو الصهيوني ليس لديه محرّمات في قتل النفس البشرية الانسانية للفلسطيني الأعزل الموجود في قطاع غزة والعالم كله صامت وكأن ما ترتكبه العصابات الصهيونية أمر اعتيادي قد تعودوا عليه.

ولفت بن حبتور: كل ما أوتينا من إمكانات وقوة سنستخدمها ضد هذا الكيان، ولا نقول انه يوجد شيء محرّم يمكن أن ندّخره.

وقال بن حبتور: إن طائرة "يافا" هي أولى الأهداف ولكن ستتبعها مجموعة كبيرة من الوسائل التي سنصل فيها إلى بنك الأهداف بإذن الله.

تشاهدونه في الأوقات التالية:

-غدا الإثنين 29/7/2024

الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 15:30 GMT

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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