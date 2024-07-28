اليمن.. خطوة جديدة نحو السلام

العالم – المشهد اليمني

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، لفت عاصم إلى أن وجود قضية ملحة في زل الحصار المطبق على اليمن منذ عام 2017 وحتى اللحظة منوها إلى أن القضايا مع السعودية قد بدأت تتحلحل في هذا الاتجاه، خاصة بعد ذهاب المرتزقة واتخاذهم بعض القرارات بدعم من السعودية وبتوجيهاتها حول البنك المركزي في صنعاء وفي المحافظات التي كانت تحت سيطرتنا وبالتالي نقول ان هذه القرارات قد تم التراجع عنها، وتم إلغائها كاملة من قبل المملكة العربية السعودية.

وكان قد اعلن رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام، التوصل إلى اتفاق بين صنعاء والرياض لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية مضيفا أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

كما نص الاتفاق على 'استئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً. ولاقى الاتفاق ترحيبا شعبيا ورسميا واسعا في اليمن، حيث تركز على معالجة قضايا انسانية واقتصادية.

ويطرح برنامج المشهد اليمني العديد من التساؤلات ابرزها ماهي دلالات هذا الاتفاق؟ وهل يتم تنفيذه؟ وهل هو مقدمة نحو السلام الواسع؟ وكيفية قراءة هذا الاتفاق الجديد؟ وماهي دلالاته على الساحة اليمنية؟ وماذا يعني التوصل اليوم الى هذا الاتفاق وماهو موقف القوى اليمنية الاخرى من هذا الاتفاق؟ وما هي انعكاسات هذا الاتفاق على الوضع في اليمن من حيث الوضع السياسي والانساني؟وهل سيتم تنفيذ هذا الاتفاق؟ وماهي الضمانات على تنفيذه؟

ويبحث البرنامج في الدور السعودي في الاتفاق الاخير؟ وهل بلفعل اصبحت هناك نوايا سعودية اماراتية على انهاء الحرب والازمة واقامة السلام في اليمن؟هل هذا الاتفاق يعتبر مقدمة قوية نحو السلام الواسع في اليمن؟وماذا عن الدور الامريكي؟ هل تسمح واشنطن باحلال السلام في اليمن؟ وكيف يقرأ العدوان الاسرائيلي على الحديدة؟ ماهي الاهداف والرسائل؟ولماذا عمل العدوان الاسرائيلي على استهداف منشئات مدنية؟ ما هي اهدافه من ذلك؟ ولماذا اختار العدوان الحديدة وماهي الدلالات العسكرية لذلك؟

كما يناقش البرنامج حجم الرد اليمني على هذا العدوان؟ وكيف قراءتم التهديدات الاسرائيلية التي توعدت بالتصعيد؟وماهو الدور الذي لعبه الامريكان والدول الغربية في العدوان على الحديدة؟كيف تقيم ردود الافعال العربية على العدوان الاسرائيلي؟ وماذا عن العملية اليمنية التي كانت في قلب تل ابييب وهل غيرت معادلة المعركة؟ وما مدى فعالية العماليات اليمنية في قلب الاحتلال؟

ضيوف البرنامج:

-حميد عاصم عضو الفريق الوطني المفاوض في اليمن.

- الاعلامي اليمني محمد الزبيدي من بيروت.

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