انتقادات من الأساقفة الفرنسيين لحفل افتتاح أولمبياد باريس

العالم - اوروبا

جاء في بيان صادر عن مؤتمر الأساقفة الفرنسيين: "تضمن هذا الاحتفال (بافتتاح الأولمبياد) للأسف مشاهد استهزاء وسخرية من المسيحية، وهو ما نأسف له بشدة".

وقال الأساقفة الفرنسيون: "نشكر أعضاء الطوائف الدينية الأخرى الذين أعربوا عن تضامنهم معنا. هذا الصباح نفكر في جميع المسيحيين في جميع القارات الذين تضرروا من التجاوزات والاستفزاز في بعض المشاهد".

كما تم انتقاد حلقة "الوجبة الأخيرة" هذه من حفل الافتتاح ليلة الجمعة من قبل السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين في فرنسا. ووصفت فاليري بوير، عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين المحافظين، ذلك بأنه "رؤية لتاريخنا... التي تهدف إلى السخرية من المسيحيين".

وبدوره شن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هجوما لاذعا جديدا انتقد فيه ما وصفه بـ"ضعف الغرب وتفككه"، وهو ما تجلى برأيه في حفل افتتاح الأولمبياد.

ورأى الزعيم المحافظ المتشدد أن الحفل الذي أقيم الجمعة على نهر السين، وهدف إلى إظهار التنوع في فرنسا تجسيد "للخواء" الأخلاقي في الغرب.

وقال أوربان "إنهم يتخلون تدريجيا عن الروابط الروحية والفكرية مع الخالق والوطن والأسرة ... مما أدى إلى تدهور القيم الأخلاقية العامة في المجتمع، كما رأيتم إذا شاهدتم حفل افتتاح الأولمبياد أمس".

وكان أوربان يتحدث في جامعة في بايلي توسناد، في ترانسيلفانيا الرومانية، حيث تقيم جالية مجرية كبيرة. ويلقي أوربان كل عام فيها خطابات يدافع فيها عن العقيدة "غير الليبرالية" التي يطبقها في المجر منذ أربعة عشر عاما.

وأعلن أوربان أن "القيم الغربية، التي طالما اعتبرت عالمية، أصبحت غير مقبولة ومرفوضة بشكل متزايد من قبل العديد من دول العالم"، مثل الصين والهند وتركيا والدول العربية.

إشادة فرنسية بحفل الافتتاح

وبالعموم، أجمعت الصحف الفرنسية، الصادرة السبت (27 يوليو/تموز 2024)، على نجاح حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس، 2024 الذي كان "رائعا" و"مبهرا" وخاليا من الأحداث "المزعجة"، رغم الأمطار الغزيرة التي بدت وكأنها ضيفا ثقيلا.