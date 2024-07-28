شاهد.. مجازر دموية مروّعة يرتكبها الإحتلال بمدينة خانيونس

العالم - خاص بالعالم

وزارة الصحة في القطاع اكدت في بيان إن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر وصل منها إلى المستشفيات عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات القليلة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الشهداء في اليوم السادس والتسعين بعد المئتين إلى ما يقارب التسعة والثلاثون الف وثلاثمة وخمسين شهيدا وواحد وتسعون الف مصابا منذ السابع من أكتوبرتشرين الأول الماضي.

شهود عيان قالوا أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل، تجمعا لمواطنين بين خيام النازحين في شارع الإسطبل في المواصي التي يصنفها جيش الاحتلال بانها منطقة آمنة ما ادى الى استشهاد ثمانية اشخاص بينهم طفلة وأصيبت اخرون كما شن الاحتلال غارات ادت الى شهداء وجرحى غرب ووسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



ميدانيا واصلت قوى المقاومة التصدي لتوغل قوات الاحتلال والاشتباك معها في العديد من المحاور واعلنت فصائل المقاومة عددا من البلاغات العسكرية حول الاشتباكات الضارية التي يخوضها المجاهدين مع قوات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد. ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد من تصدي المجاهدين لجنود وآليات الإحتلال وتوثق المشاهد تصدي قوات القسام لجنود وآليات الإحتلال

كما اعلنت القسام قصفها قوة صهينونية متحصنة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة وايقاع افرادها بين قتيلا وجريح كما قصفت تموضع قوات الاحتلال في عدد من المواقع.

كتائب شهداء الأقصى ايضا نشرت مشاهد من دك جنود وآليات الإحتلال في محور التقدم شمال شرق خانيونس.

كما اعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون والصواريخ تموضع جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مناطق مختلفة منها مقبرة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

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