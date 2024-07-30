حزب الله يتعهد بالرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل يستهدف لبنان

العالم - خاص بالعالم

من تلك العمليات استهداف اصبع الجليل شمالي الاراضي الفلسطينية المحتلة برشقة صاروخية ما ادى الى مقتل عنصر في جهاز أمن مستوطنة غوشريم جراء سقوط صاروخ مباشرة في المستوطنة.



جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن عشرة صواريخ أطلقت من لبنان وإن أحدها سقط في تجمع غوشريم السكني مما أسفر عن سقوط قتيل.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت جنوبي لبنان.

ونقل الاعلام العبري عن تشغيل صفارات الإنذار في كفار يوفال في إصبع ?الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان.



كما شن حزب الله ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الإنقضاضية استهدفت نقطة تموضع مستحدثة لجنود الاحتلال الاسرائيلي في ‏مستعمرة كفريوفال رداً على الاعتداء الذي طال بلدة كفرمان الجنوبية.

واستهدفت المقاومة ايضا موقع جل العلام بالقذائف المدفعية في إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.



وتحدث اعلام عبري عن حرائق في 'بيت هلل' و'غوشريم' و'عامير' في أعقاب إطلاق النار من لبنان.



في المواقف قال مصدر قيادي في حزب الله في تصريحات لاحدى المحطات العربية، إن الحزب سوف يرد حتما على أي اعتداء إسرائيلي محتمل على لبنان، مشددا على أن قيادة المقاومة في حالة جهوزية كاملة وهي من تحدد شكل الرد وحجمه.

واشار المصدر الى أن مصطلح إسرائيل عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعني الحزب في شيء، لأنه عدوان بمعزل عن حجمه.

وأشار المصدر القيادي في حزب الله إلى أن الحزب قادر على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف.

واكد المصدر إن الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا للمقاومة لوضع اولى اقدامها في الجليل المحتل.

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