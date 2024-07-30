قطاع غزة: نزوح قسري وقهري متكرر وفقد المنازل ومبيت بالعراء

العالم - خاص بالعالم

نزوح متعدد المرات مع تعدد أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي باتت تعد بالعشرات بل المئات حتى أن كثيرا منهم لم يفقدوا بيوتهم فحسب بل حتى خيامهم ومساحة أرض صغيرة آمنة تؤويهم..

مئات العائلات لم تعد تجد مكاناً يؤويها في غزة لتبيت مع أطفالها ليال وليال في العراء بالقرب من مناطق الخيام أو حتى على شاطئ البحر.

ويتكدس مئات الآلاف في دير البلح المدينة الصغيرة وسط القطاع لاجئين اليها من بطش الاحتلال وإجرامه وتدميره سواء من خان يونس في أقصى جنوب القطاع أو من مخيم البريج في شمال شرقي دير البلح.

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كشفت أن نحو أربع عشرة بالمئة فقط من مناطق قطاع غزة لم يصدر لها جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء.

وزارة الصحة في غزة أن القطاع بات منطقة وباء لمرض شلل الأطفال والأمراض الجلدية، مؤكدة أن تفشي ذلك المرض جاء نتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها سكان القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم محذرة من أن الوباء يشكل أيضا تهديدا صحيا للدول المجاورة وانتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالميا.

ولفتت الوزارة الى أن العدوان تسبب كذلك في حرمان السكان والأهالي من المياه الصالحة للاستخدام وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتكدس الاف أطنان القمامة وانعدام الأمن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري.

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