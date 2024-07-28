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فيديو خاص يكشف حقيقة تزوير مادورو في الانتخابات!!

الأحد ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

اكد خالد الهندي الناطق السياس باسم لانادي العربي الفلسطيني في كاراكاس بأن ملايين الفنزويليين شاركوا في الادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، وكما نعلم فان الانتخابات الفنزوويلية دائما يُطعن بها من قبل الولايات المتحدة واوروبا بأنها غير نزيهة وهذا غير صحيح.

العالم - خاص بالعالم

واضاف الهندي انه كان شاهدا على صنادق الاقتراع ، ونزاهة العملية الانتخابية.

ويدلي الناخبون الفنزويليون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة وسط ثقة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بالفوز، وتحذيرات المعارضة من احتمال حدوث مخالفات.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إلى جانب ماريا كورينا ماتشادو، الوجه الأبرز لحملة الائتلاف المعارض، والمرشح إدموندو غونزاليس.

ودعي نحو 21 مليون ناخب من أصل 30 مليون فنزويلي للإدلاء بأصواتهم.

وأعلن الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بعد الإدلاء بصوته في كراكاس، أنه يضمن احترام نتائج الانتخابات.

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